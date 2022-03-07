Эксперты предположили, кто сможет заменить Европу в поставке сырья для лекарств

Эксперты предположили, кто сможет заменить Европу в поставке сырья для лекарств. Фото: Pixabay

Эксперты предположили, кто сможет заменить Европу в поставке сырья для лекарств. Фото: Pixabay

Аналитики высказали предположение, что в случае ограничения экспорта европейское сырье для лекарств смогут заменить Индия и Китай.

Такое предположение экспертов основано на том, что из Индии и Китая осуществляется большая часть поставок. Аналитики считают, что эти две страны станут новыми источниками сырья для лекарств в случае, если европейский экспорт будет прекращен. Об этом пишут «РИА Новости».

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай», — заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Аналитик отметил, что российский рынок имеет зависимость от импорта, но крупные поставщики из Европы в большей степени поставляют сырье для своих предприятий, которые расположены в России. Поэтому такие компании не замещены по причине неконкурентности поставок.

Другой специалист, гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что своими силами Россия не заменит импорт, так как лекарства содержат в себе много иностранных компонентов.

При этом эксперты подчеркивают, что даже не взирая на рост спроса и колебание цен дефицита лекарств в России не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга ответили, чем обусловлены очереди в аптеках города, и как обстоят дела с количеством лекарств.