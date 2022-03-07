Санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу вводит Новая Зеландия

Санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу вводит Новая Зеландия. Фото: pixabay

Санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу вводит Новая Зеландия. Фото: pixabay

Новая Зеландия решила ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.

Теперь президенту России Владимиру Путину запрещен въезд в Новую Зеландию. В заявлении МИД Новой Зеландии утверждается, что запрет распространяется на лица, связанные со специальной операцией на Украине. В обще сложности список содержит 100 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

На заседании правительства новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн подтвердила намерения Новой Зеландии расширять санкции против России, как сообщает издание New Zealand Herald.

Ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте страны на этой неделе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Япония не хочет закрывать небо для России, потому что боится, что в случае реализации закрытия могут возникнуть проблемы с поставками.