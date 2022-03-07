В Пулково 7 марта отменили или задержали почти 40 рейсов

В Пулково 7 марта отменили или задержали почти 40 рейсов
В Пулково массово отменяют рейсы. Фото: pexels.com

В понедельник 7 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 39 рейсов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Перми, Ферганы, Ставрополя, Краснодара, Липецка, Симферополя, Москвы, Воронежа, Анапы, Нижнего Новгорода, Шарм-Эль-Шейха, Афин, Ростова-на-Дону, Хельсинки, Курска, Волгограда, Ургенча, Будапешта, Амстердама, Мурманска, Варшавы, Лондона сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Куляба и Еревена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта.

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