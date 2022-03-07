Какие ограничения ввели российские банки при снятии наличных в офисах

На фоне сложившейся в мире ситуации банки всеми способами пытаются сохранить денежные сбережения жителей России на счетах. Для этого же были введены ограничения и комиссии на снятие денег в офисах.

Представители финансовых организаций сами рассказали, что банки ввели дополнительные ограничения и комиссию на снятие валюты в офисах. «Известия» узнали в call-центре банка ПСБ, что он в настоящий момент не выдает валюту. При этом сотрудник отметил, что выдача долларов и евро в банке планируется после стабилизации обстановки.

Оказывается, в банке ПСБ еще и была введена комиссия 10% на снятие наличных денежных средств. Подобное ограничение распространяется на те случаи, когда средства поступили на счет безналичным способом в период после 3 марта 2022 года и находятся в банке у клиента меньше 90 дней. В случае, когда деньги были зачислены на счет до 3 марта 2022 года, но прошло с этого момента меньше 30 дней, комиссия на их снятие составит 1,5% на сумму до 1,5 млн рублей, а также от 3% до 10% на операции, где фигурируют более крупные суммы.

Аналогичная система работает и в Альфа-Банке. Здесь тоже будет действовать повышенная комиссия для того, чтобы вывести рубли в валюты в случае, когда деньги лежали на карте меньше 30 дней и при этом были получены безналичным способом. Снять 5 млн рублей можно с комиссией 5%, если суммы больше, то с комиссией 10%.

В банке ВТБ комиссия для снятия наличных достигла 10% в случае, если необходимо снимать деньги с карты в течение первых 40 дней после поступления.

Следующие банки, которые удалось рассмотреть, — это Газпромбанк и «Открытие», где аналогично работают комиссии за то, чтобы получить наличные деньги. В Газпромбанке комиссия составляет 1%, если деньги хранились менее 90 дней, а в «Открытии» — 0,5% в случае, когда деньги хранились на счету менее 14 дней.

По словам клиентов, «Тинькофф» тоже ввел комиссию и уже до 20% за совершение перевода с ИП на карту клиента. Однако в самой организации подтверждение этой информации не последовало.

В конце февраля под санкции ЕС из-за военной специальной операции на Украине попали Альфа-Банк, банк «Открытие», «Россия» и Промсвязьбанк. США ввели ограничения против банков ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и прочих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают свою работу на территории России. В Mastercard сообщили, что такой вердикт о приостановлении реализации сетевых операций был вынесен из-за введения антироссийских санкций.