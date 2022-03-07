Какие ограничения ввели российские банки при снятии наличных в офисах

Какие ограничения ввели российские банки при снятии наличных в офисах
Какие ограничения ввели российские банки при снятии наличных в офисах. Фото: pixabay

На фоне сложившейся в мире ситуации банки всеми способами пытаются сохранить денежные сбережения жителей России на счетах. Для этого же были введены ограничения и комиссии на снятие денег в офисах.

Представители финансовых организаций сами рассказали, что банки ввели дополнительные ограничения и комиссию на снятие валюты в офисах. «Известия» узнали в call-центре банка ПСБ, что он в настоящий момент не выдает валюту. При этом сотрудник отметил, что выдача долларов и евро в банке планируется после стабилизации обстановки.

Оказывается, в банке ПСБ еще и была введена комиссия 10% на снятие наличных денежных средств. Подобное ограничение распространяется на те случаи, когда средства поступили на счет безналичным способом в период после 3 марта 2022 года и находятся в банке у клиента меньше 90 дней. В случае, когда деньги были зачислены на счет до 3 марта 2022 года, но прошло с этого момента меньше 30 дней, комиссия на их снятие составит 1,5% на сумму до 1,5 млн рублей, а также от 3% до 10% на операции, где фигурируют более крупные суммы.

Аналогичная система работает и в Альфа-Банке. Здесь тоже будет действовать повышенная комиссия для того, чтобы вывести рубли в валюты в случае, когда деньги лежали на карте меньше 30 дней и при этом были получены безналичным способом. Снять 5 млн рублей можно с комиссией 5%, если суммы больше, то с комиссией 10%.

В банке ВТБ комиссия для снятия наличных достигла 10% в случае, если необходимо снимать деньги с карты в течение первых 40 дней после поступления.

Следующие банки, которые удалось рассмотреть, — это Газпромбанк и «Открытие», где аналогично работают комиссии за то, чтобы получить наличные деньги. В Газпромбанке комиссия составляет 1%, если деньги хранились менее 90 дней, а в «Открытии» — 0,5% в случае, когда деньги хранились на счету менее 14 дней.

По словам клиентов, «Тинькофф» тоже ввел комиссию и уже до 20% за совершение перевода с ИП на карту клиента. Однако в самой организации подтверждение этой информации не последовало.

В конце февраля под санкции ЕС из-за военной специальной операции на Украине попали Альфа-Банк, банк «Открытие», «Россия» и Промсвязьбанк. США ввели ограничения против банков ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и прочих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают свою работу на территории России. В Mastercard сообщили, что такой вердикт о приостановлении реализации сетевых операций был вынесен из-за введения антироссийских санкций.

альфа -банк банки комиссия наличка открытие псб Россия тинькофф


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Какие ограничения ввели российские банки при снятии наличных в офисах
Скончался на месте: в Киришском районе «Вольво» с прицепом задавил мужчину
Экономист предрек неблагоприятный исход для Германии в случае отказа от ...
В Петербурге мигрант-газосварщик избил до полусмерти мужчину около станции метро
В Пулково 7 марта отменили или задержали почти 40 рейсов
После задержки вылета из Шарм-эш-Шейха самолет «Уральских ...
ДТП со столбом: водитель каршеринга погиб у метро «Электросила»
Впервые за 14 лет нефть подорожала практически до $140 за баррель