Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в России. Что будет с банковскими карточками россиян?

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы на территории России. Фото: https://pixabay.com

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы на территории России. Фото: https://pixabay.com

Международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают свою работу на территории России.

В Visa сообщили, что в данный момент действия системы направлены на прекращение всех транзакций в Российской Федерации, передает ТАСС.

Теперь целью деятельности Visa станет приостановка всех транзакций. Система закончит все операции в ближайшие дни. Когда процесс будет завершен, то все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами РФ.

В Mastercard сообщили, что такой вердикт о приостановлении сетевых операций был вынесен из-за введения антироссийских санкций. Так, карты, выпущенные отечественными банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Россия возвращается к пережиткам прошлого. Нужно ли снимать наличные и прятать их под матрас.