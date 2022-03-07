В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 59 человек

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 59 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 7 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 32 353 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 356 952 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 млн 14 тыс. 818 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, вполне возможно, что омикрон-штамм вытеснит другие варианты ковида. При этом, омикрон окажется более легкой разновидностью, чем ее предшественники.