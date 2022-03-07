ПФР готовит единоразовую выплату до 144 тыс. рублей в марте

Материальная помощь от государства поступит тем, кто усыновил ребенка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Материальная помощь от государства поступит тем, кто усыновил ребенка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Деньги поступят на банковскую карточку в течение 5 дней. Сумму выплатят единоразово.

Россиянам сообщили, что Пенсионный Фонд России готовит крупную выплату гражданам в марте 2022 года. Деньги придут тем, кто возьмет на воспитание ребенка из детского дома. Отмечается, что для получения средств необходимо написать заявление, передает PRIMPRESS.

Тех граждан, кто усыновляет детей или становится их опекунами или попечителями, страна поощряет материально. Размер выплаты варьируется от 14 до 144 тыс. рублей.

Так, если россиянин возьмет ребенка 8 лет или же ребенка с инвалидностью, то размер выплаты будет равняться 144 тыс. рублей. В других случаях ПФР выплатит россиянину по 14 тыс. рублей за каждого усыновленного ребёнка.

Для получения средств необходимо предоставить Фонду заявление, а также документы, подтверждающие факт усыновления.

Фонд рассматривает документ в течение 10 рабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тыс. рублей придется написать заявление.