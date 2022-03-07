Тoyota заберет обратно в Японию своих сотрудников, работающих в Петербурге

Тoyota заберет обратно в Японию своих сотрудников, работающих в Петербурге
Toyota Motor с 4 марта на время остановила производство автомобилей на заводе в Петербурге. Фото: Pixabay

С 4 марта японская компания приостановила производство своих автомобилей на заводе в Петербурге.

В связи с этим автоконцерн Toyota Motor вернет на родину работавших в Северной столице сотрудников. Люди полетят в Японию через третью страну, потому что в настоящий момент между Москвой и Токио нет прямых рейсов, передает ТАСС, ссылаясь на газету Nikkei.

В общей сложности вернутся в Японию 26 человек, а также члены их семей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota останавливает производство своих автомобилей в пятницу в связи с нарушениями логистической цепочки поставок. «Заморозка» производственных мощностей произойдет из-за проблем в закупке запчастей, находящихся за границей.

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