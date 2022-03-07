В Госдуме предложили национализировать производства компаний, ушедших из России

В Госдуме предложили национализировать производства компаний, ушедших из России
Андрей Турчак. Фото: https://er.ru

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка во время спецоперации на Украине.

По его словам, действия таких компаний можно назвать предумышленным банкротством. Он отметил, что частные компании включились в развязанную Западом санкционную войну.

«Их действия не что иное как предумышленное банкротство. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против мёда», подчеркнул секретарь Генсовета партии», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Анатолий Турчак Госдума компании


 

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