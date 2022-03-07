«Тяжела игра». Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Уфой».

«Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча. Естественно, голевых моментов было не так много, но, в принципе, абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» обыграл «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

В этом матче отличались Данил Круговой и Малком.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 44 очка. «Уфа» с 16 баллами находится на 15-м месте.

В следующем матче встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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