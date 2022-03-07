ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в зарубежных командах

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Об этом сообщается на сайте организации.

Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами до 30 июня. После окончания срока действия соглашений игроки должны вернуться в свои клубы.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой из-за событий на Украине.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в 2022 году из Петербурга в Париж. Футбольная организация ранее осудила операцию России на Украине.

Напомним, финал ЛЧ сезона-2021/22 в Петербурге на «Газпром Арене» планировалось провести 28 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать контракты «Газпромом» и отнять Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.