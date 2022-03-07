Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе для мирового рынка

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка.

«Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель», — отметил он.

По его словам для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке потребуется не один год, а заплатят за это, прежде всего, потребители. Новак считает, что европейские политики должны честно приобрести своих граждан, что их ждет.

Он напомнил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу.

«Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30 процентов) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов», — приводит его слова РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность Москвы, подрывают основы рынка и создают неопределенности.

«В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2» у нас есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1″, который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — сказал Новак.

Он добавил, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам и подчеркнул, что страна готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить поставки.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.