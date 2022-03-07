Макрон призвал относиться к России и ее народу с уважением

Макрон призвал относиться к России и ее народу с уважением
Эммануэль Макрон . Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к России и российскому народу нужно о относиться с уважением.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — приводит слова французского лидера ТАСС.

Он отметил, что необходимо продолжать диалог, потому что однажды будет нужно вернуться за стол переговоров.

Напомним, президент России Владимир Путин в понедельник, 28 февраля, провел переговоры по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. СМИ отмечают, что переговоры длились полтора часа. Президент Франции надеется, что в скором времени эскалация прекратится через диалог и переговоры с Киевом, и конфликт будет урегулирован. В свою очередь Владимир Путин отметил, что урегулирование конфликта начнется только тогда, когда будут учтены законные интересы РФ, а именно: признание статуса Крыма, демилитаризация Украины, ее денацификация и обеспечение нейтрального статуса украинского государства. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта к переговорам с Киевом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам помощника президента Владимира Мединского, Россия и Украина наметили общие позиции. В связи с этим на днях состоится еще одна встреча.

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