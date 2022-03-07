Nissan объявил о приостановке производства в Петербурге в скором времени

Японская компания Nissan объявила о скорой приостановке производства в Петербурге.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на сегодня уже приостановлен экспорт транспортных средств в Россию.

Автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 млн евро. Один миллион евро будет выделен Красному Кресту и другим НКО.

Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.