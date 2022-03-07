Россиянам рассказали , что делать, если у них остались доллары

Эксперт рассказал, что делать, если у вас остались доллары. По его словам, пока лучше их не продавать.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников считает, что если отложить в сторону геополитику, то можно уверенно сказать, что валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны.

Аналитик отметил также, что плюс заключается в том, что сегодня доллары в нашей стране не запрещены. Минус состоит в том, что в случае жесткого сценария (полный запрет системы банковских платежей SWIFT, эмбарго на поставку нефти из РФ) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара, и свободный валютный рынок исчезнет.

По словам аналитика, тогда фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует. «Будет черный рынок наличного доллара, но покупка м продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — приводит его слова агентство «Прайм».

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В частности, ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.