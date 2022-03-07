Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не может вернуться на родину из-за отмены рейсов

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что не может вернуться в Россию из Таиланда из-за отмены рейсов.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», — обратилась 26-летняя Анна в своем Instagram-аккаунте к подписчикам.

Девушка отметила, что сейчас нельзя игнорировать ситуацию в мире. Но при этом не стоит забывать про работу и быт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы по международным направлениям. Ограничения на авиаперелеты начнут действовать с 5 марта. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета.