Россиянам рассказали о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. По словам главы государства, они начнут получать их уже с мая.

Он отметил, что власти будут «делать все для поддержки семей». По его словам, это безусловный приоритет государства.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — заявил российский лидер в своем обращении по случаю 8 марта.

Накануне Владимир Путин сообщил о дополнительных выплатах семьями погибших на Украине военных. По словам президента в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, семьи погибших на Украине военных получат дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам еще по 5 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплаты составит около 7 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пенсионный Фонд России начинает прием заявлений от россиян на выплату в 10 тысяч рублей в этом году. Для того, чтобы получить выплату необходимо написать заявление. Рассчитывать на деньги могут и работающие, и неработающие россияне.