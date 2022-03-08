Новак заявил, что Россия имеет право остановить газ по «Северному потоку — 1», но не делает этого

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток — 1», но не делает этого.

«Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2» у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Москва пока не принимает такого решения. Новак подчеркнул, что от него никто не выиграет. Но европейские политик, по словам вице-премьера, сами подталкивают Россию к такому шагу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.