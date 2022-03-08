Коронавирус унес жизни еще 59 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 59 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 59 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во вторник, 8 марта. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 412 человек.

В городе также выявили еще 2 748 случаев заражения коронавирусом, побороть болезнь смогли 2 326 человека человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 97% пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, не вакцинированы. Только около 3% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были привиты. Прививка препаратом «Спутник V» защищает от госпитализации на 95–96%. А для ревакцинации он рекомендует «Спутник лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

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