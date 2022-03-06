Гинцбург: около 97% попадающих в больницы с COVID не были привиты

Александр Гинцбург заявил, что только около 3% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были вакцинированы. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург заявил, что только около 3% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были вакцинированы. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Около 97% пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, не вакцинированы. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, только около 3% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом, были привиты.

Медик подчеркнул в беседе с ТАСС, что прививка препаратом «Спутник V» защищает от госпитализации на 95–96%. А для ревакцинации он рекомендует «Спутник лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав разрешил центру Гамалеи клинические исследования нового препарата от COVID.