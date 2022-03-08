Shell отказалась от закупки российских нефти и газа

Shell отказалась от закупки российских нефти и газа
Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ. Фото: unsplash

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила, что поэтапно откажется от российских нефти и газа.

В компании сообщили, что в ближайшее время начнут поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Такое решение в Shell назвали «сложным вызовом», для преодоления которого потребуется координация работы бизнеса, правительств и потребителей. Об этом пишет ТАСС.

Приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке будет немедленно прекращено, если со стороны правительств не поступят иные указания. Также Shell не будет заключать новые контакты.

«Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к снижению производительности наших НПЗ», — заявили в компании.

Кроме того, сообщается, что Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе для мирового рынка.

Shell закупка российская нефть


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Shell отказалась от закупки российских нефти и газа
«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Азербайджан
В магазинах OBI в Петербурге выстроились огромные очереди
ВТБ сделал все свои банковские карты бессрочными
Россиянам дали советы, как сохранить сбережения при падении рубля
Названа справка, которая увеличит пенсии россиян сразу на 2188 рублей с апреля
Производитель косметики Estée Lauder закрывает магазины в России
Японская платежная система JCB уходит из России