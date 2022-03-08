Shell отказалась от закупки российских нефти и газа

Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ. Фото: unsplash

Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ. Фото: unsplash

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила, что поэтапно откажется от российских нефти и газа.

В компании сообщили, что в ближайшее время начнут поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Такое решение в Shell назвали «сложным вызовом», для преодоления которого потребуется координация работы бизнеса, правительств и потребителей. Об этом пишет ТАСС.

Приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке будет немедленно прекращено, если со стороны правительств не поступят иные указания. Также Shell не будет заключать новые контакты.

«Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно, однако факторы физического наличия и доступности альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к снижению производительности наших НПЗ», — заявили в компании.

Кроме того, сообщается, что Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе для мирового рынка.