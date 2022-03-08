Хлебозаводы Fazer в Петербурге продолжают работать в обычном режиме

Финская компания продолжает выполнять свои обязательства перед работниками и клиентами. Фото: сайт Fazer

Финская компания продолжает выполнять свои обязательства перед работниками и клиентами. Фото: сайт Fazer

Хлебозаводы Fazer в Петербурге пока не планируют сворачивать производство, несмотря на заявление об уходе из России.

Хлебозаводы на территории Петербурга и Москвы продолжают работать в обычном режиме. Финская компания продолжает выполнять свои обязательства перед работниками и клиентами, сообщила директор по коммуникациям Fazer в РФ Екатерина Кулиненко.

В настоящий момент Fazer работает над дальнейшим планом действий по производству в России с фокусом на сохранения деятельности и рабочих мест, сообщили в пресс-службе компании.

Добавим, что оборот компании Fazer в России составляет около 13% от всех продаж группы, или 157 миллионов евро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финский производитель Fazer приостанавливает деятельность в России. Решение о приостановке деятельности Fazer в России было принято на фоне ситуации с Украиной.