Будет еще хуже: экономисты сказали, к чему готовиться россиянам 9 марта

Будет еще хуже: экономисты сказали, к чему готовиться россиянам 9 марта
Согласно прогнозам банков, рубль будет падать как минимум до конца этой недели. Фото: Pixabay

Экономисты поделились своими прогнозами относительно дальнейшей ситуации с рублем и курсами доллара и евро. Большинство сходится во мнении, что рубль упадет еще сильнее. Ухудшения ситуации стоит ждать уже 9 марта.

Как сообщает Primpress, в последний раз Центробанк устанавливал курс валют на 6 марта. Американская валюта стоила 105,81 рубля, а европейская — 115,62 рубля.

Новые показатели будут установлены в среду, 9 марта. Эксперты утверждают, что падение рубля только продолжится. На это указывает информация с биржи Forex. Накануне во время торгов доллар достиг уровня в 177,26 рубля, а евро торговался по 168,75 рубля.

Согласно прогнозам банков, рубль будет падать как минимум до конца этой недели. Однако исторических рекордов он не поставит. К примеру, в «БКС Мир инвестиций» ожидают, что курс доллара к 11 марта вырастет до 100-120 рублей. Примерно такие же суммы называют в ПСБ и банке «Зенит».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам дали советы, как сохранить сбережения при падении рубля.

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