9 марта Мосбиржа не возобновит торги ценными бумагами

9 марта Мосбиржа не возобновит торги ценными бумагами
Мосбиржа 9 марта не откроет торги в секции фондового рынка. Фото: Pixabay

Московская биржа в среду, 9 марта, не станет открывать торги в секции фондового рынка.

Мосбиржа завтра не возобновит торги ценными бумагами, передают РИА Новости. Данное решение было принято Центральным Банком России.

Регулятор постановил, отменить торги на Московской бирже еще в понедельник, 28 февраля. Свое решение ЦБ объяснил «складывающейся ситуацией».

На тот момент это коснулось не только лишь секции фондового рынка, но и срочного рынка и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают свою работу на территории России. В Visa сообщили, что в данный момент действия системы направлены на прекращение всех транзакций в Российской Федерации.

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