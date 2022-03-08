Сoca-Cola и PepsiCo прекращают свою деятельность в России

Сoca-Cola и PepsiCo приостанавливают свою работу в России. Фото: pixabay

Сoca-Cola и PepsiCo приостанавливают свою работу в России. Фото: pixabay

Компании Coca-Cola и PepsiCo заявили о том, что ставят на паузу свою деятельность на территории Российской Федерации.

Об этом в среду, 9 марта, сообщают РИА Новости.

К слову, компания PepsiCo ранее отмечала, что не хочет уходить с российского рынка. Американская корпорация изучала разные варианты, сообщал WSJ. Ведь «Пепси» появилось в в СССР еще в 1970-х. Через 10 лет компания стала первой в истории западной фирмой, которая разместиоа рекламу на советском телевидении.

Несмотря ни на что, PepsiCo останавливает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ, передает Рейтер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho останавливают торговлю в России. Магазины будут закрыты. Также прекратятся и онлайн-продажи.