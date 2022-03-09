«Гарантированная» индексация: неработающим пенсионерам в апреле придет до 20 тыс. рублей

Вероятно, уже в апреле неработающие пожилые граждане смогут получить в среднем 20 тыс. рублей.Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Вероятно, уже в апреле неработающие пожилые граждане смогут получить в среднем 20 тыс. рублей.Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В апреле этого года всем неработающим российским пенсионерам должны выплатить до 20 тысяч рублей.

В Российской Федерации пожилым гражданам сообщили радостную весть. Как передает PRIMPRES, стало известно о новом решении по пенсионным выплатам. Пенсионеров ждет «гарантированная» новая индексация пенсий.

Увеличить пенсии стало можно после нового закона, который подписал глава России Владимир Путин 7 марта. Так, у правительства появятся полномочия, чтобы провести внеочередные индексации пенсий и других социальных выплат. Цель данной меры — поддержка пожилых россиян на фоне возрастающей инфляции.

В Государственной Думе РФ фактически подтвердили, что совсем скоро пожилые граждане могут смело дожидаться новой индексации выплат. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

По ее мнению, на сколько будут проиндексированы выплаты, пока неизвестно. Этот вопрос еще обсуждается. Однако выплаты, предполагается, будут повышены «с максимальной долей вероятности».

Если учитывать, что уровень инфляции в стране на конец февраля превысил 9 процентов, то в скором времени цены будут расти из-за разницы в курсах валют. Возможно, пенсии повысят еще примерно на 5 процентов.

В последний раз пенсии проиндексировали на 8,6 процентов. Так, средний размер выплат неработающих пенсионеров составлял 18 тыс. 984 рубля. Если размер пенсий повысят еще примерно на 5%, то средняя пенсия приблизится к 20 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам 1957–1967 годов рождения дадут крупную выплату.