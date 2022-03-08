В аэропорту Пулково 9 марта отменили 39 рейсов

В среду 9 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 39 рейсов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Москвы, Хургады, Франкфурта, Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Белграда, Барселоны, Симферополь, Воронеж, Анталья, Стамбул, Дубая, Анапы, Праги, Кишинева, Милана, Геленджика, Худжанд, Шарм-Эль-Шейха, Еревена, Ростова-на-Дону, Женевы, Курса, Волгограда, Берлина, Сочи, Фергана, Нур-Султан, Калининграда, Лондона, Намагана, Ургенча сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Задержанных рейсов в воздушной гавани Петербурге нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта.