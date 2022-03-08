В аэропорту Пулково 9 марта отменили 39 рейсов

В аэропорту Пулково 9 марта отменили 39 рейсов
В Пулково задерживают почти полсотни рейсов. Фото: Baltphoto

В среду 9 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 39 рейсов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Москвы, Хургады, Франкфурта, Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Белграда, Барселоны, Симферополь, Воронеж, Анталья, Стамбул, Дубая, Анапы, Праги, Кишинева, Милана, Геленджика, Худжанд, Шарм-Эль-Шейха, Еревена, Ростова-на-Дону, Женевы, Курса, Волгограда, Берлина, Сочи, Фергана, Нур-Султан, Калининграда, Лондона, Намагана, Ургенча сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Задержанных рейсов в воздушной гавани Петербурге нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Санкт-Петербурга ежедневно будут летать по три самолета в Стамбул. Количество полетов из городского аэропорта в Турцию возрастет в 1,5 раза с 6 марта.

новости СПб отмена рейсов пулково


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково 9 марта отменили 39 рейсов
Сoca-Cola и PepsiCo прекращают свою деятельность в России
Центробанк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
Netflix приостанавливает свою работу в России
Starbucks приостановит свою деятельность на территории России
Цены на бензин в Соединенных штатах преодолели исторический максимум
Телешоу «Модный приговор» больше не будет снимать новые эпизоды
Компания Apple выпустила новый iPhone SE