Врач назвал главные ошибки при ревакцинации от COVID

Главное не злоупотреблять алкоголем и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главное не злоупотреблять алкоголем и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Многие граждане России подготавливаются к ревакцинации от коронавируса заранее, но часто делают это неправильно. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об ошибках россиян при вакцинации и ревакцинации.

По его словам, многие пациенты не следуют рекомендациям врачей, а руководствуются советами из Интернета, в результате чего совершают ошибки. Особенное внимание медик уделил слуху о том, что, якобы, за неделю до похода в прививочный пункт необходимо начать принимать разжижающие кровь препараты. Делать этого без назначения специалиста ни в коем случае нельзя.

«Это хороший инструментарий в руках врача, но у него масса тяжелейших побочек», — подчеркнул Водовозов.

Как сообщил PRIMPRESS, также во время болезни некоторые отказываются от приема антигистаминных и жаропонижающих препаратов после прививки. Они думают, что лекарства уменьшат эффект от вакцины, и совершенно напрасно, считает терапевт.

«Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств — они не влияют на эффективность вакцины», — заявил Водовозов.

Специалист подытожил, что никакой особенной подготовки к вакцинации от коронавирусной инфекции не нужно. Главное не злоупотреблять алкоголем, соблюдать режим сна и избегать переутомления.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. У самых маленьких пациентов заболевание чаще всего сопровождается рвотой. Особенно сильно это выражается в первый день болезни. Изредка встречается изолированная кишечная форма коронавируса — заболевание протекает без респираторных симптомов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.