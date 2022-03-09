В соцсетях сообщили о падении мужчины из окна после взрыва в доме на Озерковой улице

В соцсетях сообщили о падении мужчины из окна после взрыва в доме на Озерковой улице
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В жилом доме в Петродворцовом районе Петербурга произошел взрыв.

Хлопок погремел поздним вечером вторника, 8 мата, на Озерковой улице, 37. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети» ВКонтакте».

«Произошел «хлопок» в жилом доме, один человек вылетел с пятого этажа», — говорится в сообщении.

Соответствующая заявка поступила в экстренные службы 23:30. Информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выпал из окна дома на Комендантском проспекте прямо на девочку и от полученных травм скончался на месте. В результате девочку доставили в больницу. Ребенок получил открытый перелом голени в результате внезапного падения взрослого мужчины с окна одного из домов на Комендантском проспекте в Петербурге. Позднее выяснилось, что одиннадцатилетняя девочка является ученицей 4 класса. Упавшему мужчине было 47 лет.

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