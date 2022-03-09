Эксперт рассказал, как на самом деле обстоят дела у российского фармацевтического рынка

Некоторые СМИ начали бить тревогу, что фарминдустрия в России может столкнуться с нехваткой сырья. Эксперт рассказал, как на самом деле обстоят дела, и стоит ли опасаться дефицита лекарств.

Генеральный директор аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал ситуацию с лекарствами в России. По словам эксперта, российский фармацевтический рынок, действительно, имеет сильн6ую зависимость от зарубежных поставок химических компонентов, а также оборудования для производства лекарственных препаратов. Об этом специалист побеседовал с ради Sputnik.

Раньше, в сети появилась информация о том, что в аптеках начали массово скупать инсулин. Утверждалось, что фармацевтические компании России в целом могут остаться без импортного сырья и необходимых лекарственных компонентов, даже, несмотря на то, что введенные против страны санкции не касаются фарминдустрии. Об этом писал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Судя по данным RNC Pharma, примерно в 80-85% лекарственных препаратов используются импортные субстанции. Известно, что на сегодняшний день их поставки осложнились.

Гендиректор Сергей Шуляк утверждает, что даже в тех субстанциях, которые синтезируются на территории Российской Федерации, присутствуют компоненты из других стран. Однако, проблемы на фармацевтическом рынке начались не сегодня, а еще с 2020 года, когда вступили в силу коронавирусные ограничения. В настоящее же время, действительно, есть задержки в поставках компонентов для синтеза лекарственных субстанций, но активно ищутся пути обхода, на что требуется дополнительное время и деньги.

По словам эксперта, существует настороженность со стороны поставщиков. Даже при том, что санкции никто не вводил, компании за рубежом опасаются сотрудничать и боятся ограничений со стороны их стран.

Несмотря на это Шуляк утверждает, что запасы субстанций и лекарственных препаратов в России пока есть. В связи с этим резкого роста цен на лекарства ждать не стоит.

Специалист заметил, что по разным субстанциям и лекарственным препаратам существуют разные запасы, которые измеряются от нескольких месяцев до полугода. Рост цен на лекарства будет будет волатильным и придет, скорее всего, в будущем.

Утверждается, что запасы по старой стоимости будут заканчиваться, и, после будут использоваться компоненты, которые будут ввозить в страну по новой цене. Однако, будет перечень жизненно-важных препаратов, на которые цены регулируются государством, и ни аптека, ни производитель не могут заменить цены в сторону повышения, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что аналитики предположили: в случае ограничения экспорта европейское сырье для лекарств смогут заменить Индия и Китай.