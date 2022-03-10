В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период.

Одной из инициатив депутатов стало предложение по освобождению многодетных семей от уплаты ЖКУ и субсидирования 70% стоимости ЖКУ гражданам старше 65 лет, сообщают «Известия».

Кроме того, в Госдуме предложили отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний призвали ее снизить до 0,1%.

Предложения для ознакомления отправлены в Минстрой, в ближайшее их планируется представить в правительстве.