В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период.
Одной из инициатив депутатов стало предложение по освобождению многодетных семей от уплаты ЖКУ и субсидирования 70% стоимости ЖКУ гражданам старше 65 лет, сообщают «Известия».
Кроме того, в Госдуме предложили отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний призвали ее снизить до 0,1%.
Предложения для ознакомления отправлены в Минстрой, в ближайшее их планируется представить в правительстве.