На Шлиссельбургском проспекте пенсионерка выбросила мошеннику из окна 100 тыс. рублей

В Невском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию обратилась женщина 1932 года рождения, проживающая в доме на Шлиссельбургском проспекте. По словам пожилой женщины, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. В ходе беседы звонивший пояснил, что ее сын попал в ДТП с пострадавшим и чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимо заплатить 300 тыс. рублей.

Доверчивая пенсионерка сбросила из окна неизвестному мужчине 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело