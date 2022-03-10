Громкая музыка стала причиной стрельбы в доме на Ивановской улице

В Невском районе Петербурга произошла стрельба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что его сосед в доме на Ивановской улице выстрелил в его сторону из пистолета с перцовым зарядом. Конфликт произошел на лестничной площадке из-за громко включенной музыки.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину 1984 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в Глазную травму, откуда после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.