Uniqlo временно приостанавливает работу в России

Японский производитель одежды Uniqlo решил приостановить деятельность в России на неопределенный срок в связи с событиями Украины.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность», — говорится в сообщении компании.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

В частности, с 28 февраля RVHприостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ. Отмечается, что корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в Российской Федерации — они продолжат получать зарплату.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.