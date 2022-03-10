Врач объяснил повышенную несколько месяцев температуру после коронавируса

Иногда высокая температура держится несколько месяцев. Фото: pixabay.com

Иногда высокая температура держится несколько месяцев. Фото: pixabay.com

У перенесенных COVID-19 людей в течение четырех месяцев может наблюдаться субфебрильная температура до 37,5 градуса. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, причиной такого явления служит нарушение работы иммунной системы, либо сохранение вируса в активном состоянии в клетках организма.

Медик объяснил он в интервью Ura.ru, что в такой период человек уже незаразен. При этом специалист рекомендовал пройти дополнительное обследование из-за повышенной температуры.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.