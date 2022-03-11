С 11 марта пенсионерам начнут выплачивать 50–75 тысяч рублей: кому положены деньги

Скоро пожилые граждане России смогут получить внушительные пособия в размере от 50 до 75 тысяч рублей. Деньги начнут поступать на счета пенсионеров уже завтра, пишет PRIMPRESS.

Разумеется, деньги получат не все пожилые люди, живущие в стране. Выплаты назначены тем россиянам, кто достиг определенного возраста и к тому же прожил немалую часть жизни в браке.

Такие выплаты должны осуществляться на региональном уровне, то есть в отдельных регионах государства. Список участвующих в программе субъектов постоянно пополняется. Пожилым супругам такая помощь оказывается разово, но они могут получить на нее право несколько раз в жизни. Величина пособия зависит от количества совместно прожитых лет.

Так, в Ленобласти мужу и жене, справившим золотую свадьбу и зафиксировавшим это событие в ЗАГС, выдается 50 тысяч рублей. Другие юбилейные даты тоже вознаграждаются суммами, равными количеству прожитых лет в браке: 60 лет – 60 тысяч, 70 лет – 70 тысяч, 75 лет – 75 тысяч.

11 марта многие россияне смогут увидеть заветную сумму на своих счетах. Сначала деньги получат супруги, подавшие соответствующее заявление в феврале. Те, кто не знал о такой возможности, могут обратиться за выплатой сейчас. В соцзащите отметили, что воспользоваться правом на данную меру социальной поддержки можно в течение трех лет после юбилейной годовщины свадьбы.

Ранее сообщалось, что всех неработающих пенсионеров ждет увеличение пенсий. В связи с инфляцией они будет внепланово проиндексированы в ближайшее время. Это стало возможным благодаря закону, предусматривающему внеочередные индексации пенсий и пособий. Данная мера призвана помочь пенсионерам пережить тяжелое время и не допустить падения доходов населения.