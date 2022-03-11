1998 год повторяется: недельный скачок инфляции превысил 2 процента

Статистика неутешительная и особенно она огорчит пенсионеров, которые являются наименее обеспеченными гражданами. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Статистика неутешительная и особенно она огорчит пенсионеров, которые являются наименее обеспеченными гражданами. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ранее россиян предупредили, что в сложившейся обстановке инфляция продолжит набирать обороты. Судя по актуальным данным, этот прогноз начал сбываться, причем процесс проходит очень активно, пишет PRIMPRESS.

Столь быстрый рост инфляции говорит не только о росте цен, но и об обесценивании денег в целом. Росстат приводит данные по удорожанию продуктов, относящихся к самым востребованным среди потребителей. Статистика неутешительная, и особенно она огорчит пенсионеров, которые являются наименее обеспеченными гражданами.

Как сообщили в ведомстве, по итогам первой недели марта инфляция в РФ прибавила 2,22 процента. Такого резкого скачка за столь короткий срок она не демонстрировала давно. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с 1998 годом, когда цены обновили рекорд в декабре из-за финансового кризиса.

На сегодня эксперты говорят о том, что инфляция уже успела побить рекорды последних месяцев. И это при том, что всю зиму показатель рос весьма стремительно. Если принимать в расчет годовое выражение, то сейчас ее показатель составляет 9,15 процентов. Это значит, что существенная индексация пенсий в 8,6 процента уже явно недостаточна.

Специалисты считают, что на фоне текущих событий пенсии россиян продолжат обесцениваться. Помочь исправить положение могла бы дополнительная индексация. Она должна произойти в ближайшее время, и ее точный размер не называется. Однако эксперты полагают, что с учетом инфляционных процессов она составит не менее 5 процентов.

Помимо увеличения пенсий в правительстве и Государственной Думе готовят комплекс мер. Помимо пенсионеров поддержку должны получить представители малого и среднего бизнеса. Особое внимание планируется уделить стратегически важным отраслям экономики.