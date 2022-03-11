В России за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 50 743 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 242 043.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 674 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 359 585 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 151 210 человек. Общее количество выздоровлений достигло 15 194 927.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стал Башкортостан, где коронавирус подхватили еще 2 501 человек. Третье место у Свердловской области — 2 263 новых ковид-пациентов. В Москве 2 102 новых случая.