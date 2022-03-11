В Петербурге скончались еще 40 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 40 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 58 летальных исходов за сутки. Тройку замыкает Московская область — 37 смертей. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 547. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 359 585 человек, в том числе 674 за вчерашний день.