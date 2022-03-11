В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 462 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 462 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 176 395 случаев ковида. При этом выздоровели 138 108 пациентов, в том числе 2 645 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 396.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стал Башкортостан, где коронавирус подхватили еще 2 501 человек. Третье место у Свердловской области — 2 263 новых ковид-пациентов. В Москве 2 102 новых случая.