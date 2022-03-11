Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 2 595 зараженных за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2 595 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 472 833 местных жителя. При этом 1 363 997 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 13 357 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стал Башкортостан, где коронавирус подхватили еще 2 501 человек. Третье место у Свердловской области — 2 263 новых ковид-пациентов. В Москве 2 102 новых случая.