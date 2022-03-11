В мире коронавирусом заразилось более 453 млн человек

В мире коронавирусом заразилось более 453 млн человек
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 453 миллиона, а число летальных исходов пересекло отметку в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 11 марта в университет поступили сведения о 453 009 597 зараженных и 6 028 678 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,19 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 454 930. Далее следуют Индия (42 980 067), Бразилия (29 259 206).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 16 943 915. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 351 776.

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