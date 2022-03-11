Правительство РФ направит более 1 трлн рублей на поддержку экономики

Правительство РФ направит более 1 триллиона рублей из федерального бюджета на первоочередные меры по поддержку экономики страны.

Как сообщают «Известия», почти половина суммы (496 миллиардов рублей) пойдет на стимулирование занятости. Из них 317,2 миллиарда рублей направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан, 67,9 миллиарда — на организацию временных работ для тех, кто оказался под угрозой увольнения, 42,1 миллиарда — на переобучение работников промышленных предприятий, 34,8 миллиарда — на переобучение и повышение квалификации безработных.

На поддержку транспортной и строительной отраслей направят 275 миллиардов и 100 миллиардов рублей соответственно. Также в расходы включены льготы в размере 18,7 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава МВФ допустила возможность дефолта в России.