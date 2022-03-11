Российские кулинары готовы создать национальное меню взамен McDonald’s

Национальная ассоциация кулинаров России заявила о готовности создать меню на основе русских рецептов для общепита, чтобы заменить закрывшиеся в стране рестораны McDonald’s.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации Анну Жукову, кулинары готовы разработать русское национальное меню для использования в работе сетевых ресторанов. Блюда от шеф-поваров ассоциации, как считает Жукова, могли бы заменить сеть быстрого питания McDonald’s, которая приостанавливает работу в России.
Она уточнила, что на разработку меню с технологическими картами уйдет около трех месяцев.
По словам Жуковой, «западный вредный и надоевший многим» фастфуд можно заменить на традиционную выпечку и блины, русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд.
«Например, бургеры можно заменить на «варежку» — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо «Кока-колы» — готовить натуральные лимонады на травах», — добавила президент ассоциации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению.