Российские кулинары готовы создать национальное меню взамен McDonald’s

Блюда от шеф-поваров ассоциации, как считает Жукова, могли бы заменить сеть быстрого питания McDonald’s. Фото: pixabay

Блюда от шеф-поваров ассоциации, как считает Жукова, могли бы заменить сеть быстрого питания McDonald’s. Фото: pixabay

Национальная ассоциация кулинаров России заявила о готовности создать меню на основе русских рецептов для общепита, чтобы заменить закрывшиеся в стране рестораны McDonald’s.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации Анну Жукову, кулинары готовы разработать русское национальное меню для использования в работе сетевых ресторанов. Блюда от шеф-поваров ассоциации, как считает Жукова, могли бы заменить сеть быстрого питания McDonald’s, которая приостанавливает работу в России.

Она уточнила, что на разработку меню с технологическими картами уйдет около трех месяцев.

По словам Жуковой, «западный вредный и надоевший многим» фастфуд можно заменить на традиционную выпечку и блины, русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд.

«Например, бургеры можно заменить на «варежку» — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо «Кока-колы» — готовить натуральные лимонады на травах», — добавила президент ассоциации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению.