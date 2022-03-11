Девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между одноклассницами в коррекционной школе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось 10 марта после занятий в коррекционной школе Невского района. 17-летняя ученица 10-го класса взяла столовый нож и напала с ним на свою ровесницу. Это произошло на первом этаже учебного заведения.

Пострадавшая после инцидента пришла домой, откуда ее доставили в детскую больницу. Девочка получила рану грудной клетки и резаную рану правой кисти. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

А одноклассницу пострадавшей увезли в психиатрическую больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что старшеклассник попал в реанимацию с отравлением наркотиками в Петербурге.