Россиянам назвали лучший способ сохранить сбережения

На фоне изменений валютного рынка и девальвации рубля жители Российской Федерации ищут способы сохранить деньги. Многие банки стали предлагать выгодные вклады по рекордным ставкам, в том числе и валютные. Однако есть и другие способы сберечь свои деньги от инфляции, пишет газета «Известия».

Доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко не советует принимать поспешных решений касаемо покупки USD, который уже поднялся до запредельных отметок. Более того, если планируется сделать вклад на сумму более 10000 долларов и на срок более года, то предпочтительнее будет инвестировать деньги в покупку золота.

С валютным рынком не все так просто. Несвободно конвертируемые валюты имеют разные цены, также существует проблема черного рынка. Учитывая нестабильность обстановки, возможны импульсные поступления валюты на российский рынок. Все это влияет на колебания спроса и предложения, поэтому в теории курс доллара может и упасть до 90 рублей.

Финансовый советник Владимир Верещак разделяет мнение эксперта о том, что скупать доллары сегодня не нужно. Во-первых, совершая такие сделки, необходимо накинуть сверх цены 12% банку или брокеру. Во-вторых, внутри страны с валютой все равно делать нечего, а переправить за рубеж разрешается не больше 10000 USD на человека.

К тому же сегодня не представляется возможным направить инвалюту на зарубежный счет либо совершить на эти деньги покупку в заграничном магазине. Верещак полагает, что действия регулятора по стабилизации обстановки в стран скоро принесут результат и рубль начнет отыгрывать позиции.

В своем комментарии Денис Домащенко также коснулся вероятности дефолта в России. По его словам, за день на валютном рынке происходят резкие скачки курса, поэтому ожидать можно любых исходов. В последние дни такая угроза дефолта стала для России более явной, международные агентства даже присвоили РФ «мусорные рейтинги».

Это делает страну менее привлекательной для международных кредиторов, и величина будущих кредитов возрастет. Пока есть основания полагать, что произойдет реструктуризация госдолга и пусть не сразу, но часть денег будет внесена.

Между тем в Сбербанке рассказали, что привлекательность инвестиций в золото и палладий повысилась. В последние недели их стали приобретать в четыре раза больше, а значит и цена на драгоценные металлы скоро возрастет.

Этому предшествовало подписание президентом закона, упраздняющего НДС на покупку слитков при их заборе из хранилищ. Ранее величина налога на такие операции равнялась 20 процентам. В правительстве по-прежнему говорят о том, что санкции не позволят западным государствам дестабилизировать экономику России.