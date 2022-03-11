Фальков: в России к оценке деятельности ученых разработают новые подходы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в Российской Федерации существуют специальные наработки суверенной системы оценки деятельности ученых. При этом рассматриваются разные аспекты.

Среди аспектов оценки работы ученых в России рассматриваются такие условия как создание российского перечня авторитетных периодических изданий и конференций, изменение веса публикаций в пользу отечественных изданий и монографий, а также использование полученных результатов в промышленности. Об этом сообщается на сайте науки и высшего образования РФ.

Главным, по чему может происходить оценка научной деятельности, может стать значимость роли правовой активности и наличие общих исследований с бизнес-компаниями.

Отмечается, что в настоящее время доклады на ведущих международных научных конференциях выступают основой наукометрических показателей. Также немаловажны совместные с иностранными учеными статьи и участие иностранных ученых в научных исследованиях.

Фальков подчеркнул, что в настоящее время некоторые иностранные ученые отказываются сотрудничать с российскими учеными, на фоне чего предлагается пересмотреть требование к наличию публикаций в зарубежных изданиях, которые включены в системы цитирования Web of Science и Scopus.