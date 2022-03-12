Эконадзор Ленобласти с начала 2022 года оштрафовал нарушителей более чем на 15 млн

Эконадзор Ленобласти с начала 2022 года оштрафовал нарушителей более чем на 15 млн. Фото: группа "ВКонтакте"/"Комитет государственного экологического надзора"

Эконадзор Ленобласти с начала 2022 года оштрафовал нарушителей более чем на 15 млн. Фото: группа "ВКонтакте"/"Комитет государственного экологического надзора"

С начала 2022 года эконадзор в Ленобласти выдал штрафов на общую сумму более 15 млн рублей.

В общей сложности Госэконадзора в Ленобласти оштрафовал 210 нарушителей с начала текущего, 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного эконадзора в группе «ВКонтакте» «Комитет государственного экологического надзора».

В Госэконадзоре Ленобласти отметили, что по сравнению с прошлым годом цифры штрафов стали много больше. Для сравнения, в 2021 году организация выписала 132 штрафа на общую сумму чуть больше 6 миллионов рублей.

Больше всего штрафов было выписано сфере обращения с отходами, где с начала года сотрудники эконадзора выписали 89 протоколов на общую сумму в 5,7 миллиона рублей.

Также штрафы назначались за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений и выкапывание деревьев. С начала года обнаружили 51 нарушителей с общей суммой штрафов в 5,2 млн рублей.