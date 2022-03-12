В Ленобласти ребенок с переломами костей черепа из детсада попал в больницу

В Ленобласти ребенок с переломами костей черепа из детсада попал в больницу
В Ленобласти ребенок с переломами костей черепа из детсада попал в больницу. Фото: Baltphoto

В Ленобласти ребенка госпитализировали с переломами костей черепа после того, как тот, предположительно, упал с кровати в детском саду.

Жители Ленобласти привез во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу своего двухлетнего сынка со множественными переломами костей черепа и лицевых костей 11 марта. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по приезду в медицинское учреждение ребенок находился в состоянии средней тяжести. Малыша сразу же поместили в травматолого-ортопедическое отделение.

В настоящее время в произошедшем разбирается сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. По словам отца, утром он отвез ребенка в детский центр, откуда через полчаса ему позвонила воспитательница и сообщила, что мальчик неудачно упал с кровати. После падения у ребенка шла кровь из уха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московской области внук известного российского режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП.

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