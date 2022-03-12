C 15 июля будут запущены автобусы от «Новочеркасской» до «Гражданского проспекта»

Комитет по транспорту Петербурга запускает автобусы №295 от станции метро «Новочеркасская» до «Гражданского проспекта».

Комтранс по Северной столице объявил о запуске нового автобусного маршрута № 295. Общественный транспорт будет двигаться по Калининскому и Красногвардейскому районам. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Движение автобусы начнут с 15 июля 2022 года.

Отмечается, что автобусы № 295 будут ехать мимо станции метрополитена «Новочеркасская» до станций «Академическая» и «Гражданский проспект». Движение пройдет через Большую Охту, по Поюстровскому и Гражданскому проспектам.

Известно, что данные автобусы заменят коммерческую маршрутку К-95. В указанном транспорте будут действовать проездные билеты, льготные, студенческие и школьные.

Всего будет ездить 17 автобусов. Интервал движения составит 10-15 минут по будним и 14-18 минут по выходным и праздникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится новая автобусная остановка из-за закрытия вестибюля станции «Московская».